«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: ставка Дмитрия Градиленко на матч АПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

Ставка: ТМ 4 за 1.74.

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в 17-м туре чемпионата Англии. Конечно, интереснейший матч. Все ждут обилия голов. Ну, я думаю, в этом случае можно сыграть от противного. Например, рассмотреть ставку «тотал меньше 3.5». Почему? Всё-таки команды играют в разных турнирах, очень много матчей, и ресурс у игроков, конечно, небезграничный. Тем более предстоит ещё и Боксинг дэй, когда будут играть через два на третий, может быть, даже и через день.

Так что сейчас как раз таки тот случай, когда обе команды сыграют в экономном режиме. «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сейчас — это две самые результативной команды в АПЛ. «Шпоры» оторвались на «Саутгемптоне» (5:0), ну а «Ливерпуль» стабильно играет результативно. И вот здесь как раз-таки та самая история, когда столкновение двух атакующих, бесшабашных команд может обернуться совершенно в другую сторону. То есть без обилия забитых мячей.

Так что тут можно рассмотреть как раз тотал меньше 3.5 голов. Ну а если немножко подстраховаться, то и меньше четырёх. Можно и нужно пробовать, почему бы нет?», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».