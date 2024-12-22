«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Англии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.40.

«Тоттенхэм» примет «Ливерпуль» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги.

«Тоттенхэм» занимает 10-е место с 23 очками после 16 матчей. Подопечные Анге Постекоглу переживают нестабильный период: за последние пять игр они одержали две победы, дважды сыграли вничью и один раз уступили. В прошлом туре лондонцы разгромили «Саутгемптон» со счётом 5:0. До этого уступили в лондонском дерби «Челси» — 3:4.

«Ливерпуль», напротив, находится на вершине турнирной таблицы с 36 очками. Команда Слота демонстрирует отличную форму. Последнее поражение было 14 сентября. Таким образом, «Ливерпуль» не уходил с поля с 0 очков 20 встреч подряд. В прошлом туре «красные» сыграли вничью с «Фулхэмом» (2:2).

История встреч явно на стороне «Ливерпуля». В последних пяти матчах между этими командами «Ливерпуль» одержал три победы. Особенно яркой была их последняя встреча в прошлом сезоне, когда мерсисайдцы выиграли со счётом 4:2.

«Ливерпулю» не смогут помочь в матче Конате и Кьеза. У «шпор» вне заявки из-за травмы останутся де Вен, Одобер и Ришарлисон.

Матч, скорее всего, получится результативным: обе команды склонны играть в атакующем стиле. Ставим на тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».