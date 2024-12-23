«Интер» — «Комо»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч «Интер» — «Комо».

Ставка: «Интер» победит с форой (-1.5) за 1.70.

Отличительной чертой миланского клуба является надёжная оборона. Нет, вы не поняли. Очень надёжная оборона. За шесть туров на евроарене пропущен всего один мяч, такой же крутой показатель только у «Ливерпуля», которому в этом сезоне справедливо поют дифирамбы. В чемпионате Италии к 17-му туру меньше пропустили лишь три клуба.

«Комо» перед 17-м туром занимал безопасную позицию, но отрыв от зоны вылета мизерный. А плотность внизу высокая, желающих остаться много. «Комо» старается регулярно забивать, даже иногда дарит сенсации наподобие победы над «Ромой» (2:0) в прошлом туре. Кроме того, у футболистов клуба может быть преимущество в свежести, поскольку они готовились в недельном цикле. Однако рассчитывать на новый подвиг будет сложно. Особенно в гостях, где не всё так гладко.

Подопечные Симоне Индзаги же хороши на своём поле, что в сумме с бодрой формой и надёжной защитной линией даёт полное преимущество. Исходя из этого, логично проверить их победу. Правда, букмекеры дают слишком слабый коэффициент на такое событие, а потому придётся комбинировать. Предлагаю зайти через фору. Счёт может быть 2:0 или 3:1.