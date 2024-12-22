«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: ставка Эльвина Керимова на игру АПЛ

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

Ставка: ТБ 3.5 за 1.73.

«Тоттенхэм» против «Ливерпуля» в 17-м туре АПЛ. «Шпоры» в чемпионате в прошлом туре прервали свою безвыигрышную серию вообще во всех турнирах. Эта серия состояла из пяти матчей без побед. Но разгромил клуб в гостях «Саутгемптон», забив пять в первом тайме. Это было красиво, яркий атакующий футбол показал «Тоттенхэм», первый гол вообще на 36-й секунде был забит.

Ну а затем команда Постекоглу в Кубке лиги в суперрезультативном матче обыграла «Ман Юнайтед». Причём «шпоры» сами себе проблемы создали, уверенно ведя в счёте 3:0, начали допускать ошибки. Но всё-таки «Тоттенхэм» победил. И Сон забил прямым ударом с углового, Соланке отличный матч провёл. Так что две победы подряд одержал в двух турнирах «Тоттенхэм». А победы очень нужны Постекоглу. Потому что на него оказывается уже серьёзное давление. Надо подниматься в АПЛ и бороться за четвёрку, за Лигу чемпионов.

«Ливерпуль» два тура подряд в чемпионате выиграть не может – две ничьих. Он по-прежнему лидер, но «Челси» уже сократил отставание до двух очков. Хотя у «красных» есть игра в запасе. «Арсенал» осечками «Ливерпуля» не воспользовался. Так что по потерянным очкам команда Слота лидирует сейчас. Это лучшая команда пока в этом сезоне. В Кубке она тоже победила «Саутгемптон» на неделе.

Думаю, нужно ждать зрелищного матча и голов. Я возьму ставку тотал голов больше 3.5 с коэффициентом 1.73», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».