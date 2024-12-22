«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.70.

«В центральном матче 17-го тура чемпионата Англии сыграют «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Важная игра для обоих противников. Болеть я, конечно, буду за «шпор». Но всё-таки «красные» в этом сезоне слишком хороши. Они тут с большой вероятностью наберут три очка.

Хотя в последних турах АПЛ у команды Слота начали возникать проблемы. Дважды кряду она сыграла вничью. Причём соперники вроде бы были не из самых трудных – «Ньюкасл» (3:3) и «Фулхэм» (2:2). В обоих матчах было забито много голов, хотя с «дачниками» сыграть вничью «Ливерпулю» даже повезло – «красные» с 16-й минуты играли вдесятером. Так что один балл в той встрече – ещё хороший результат.

В других матчах «Ливерпуль» только выигрывал недавно. Выступал он несколько недель в разных турнирах – 1:0 с «Саутгемптоном» в Кубке английской лиги, 1:0 с «Жироной» в ЛЧ, ну и 2:0 с «Манчестер Сити» в АПЛ можно вспомнить. Собственно, сейчас «красные» всё ещё лидируют в чемпионате. Но их ничьими воспользовался «Челси», у которого серия побед не прекращалась, в отличие от мерсисайдцев. Теперь разрыв между первым и вторым местом составляет всего два балла. Хотя у «Ливерпуля» ещё матч в запасе есть.

А вот «Тоттенхэм» давно застрял в середине таблицы, не может он надолго подняться ближе к топ-6. Сейчас с 23 очками «шпоры» идут на 10-й строчке. Хотя плотность команд в этой части таблицы большая, так что, по сути, подопечные Постекоглу находятся в одной победе от повышения на несколько строчек, даже от попадания в топ-6 при определённых условиях.

Но для повышения надо ещё начать стабильно выигрывать. А «Тоттенхэм» в последнее время чаще терял очки, чем набирал. У него было три неудачи в пяти турах – 1:1 с «Фулхэмом», 0:1 с «Борнмутом» и 3:4 с «Челси». Обыграть же коллективу из Лондона удалось недавно «Ман Сити» (4:0) и «Саутгемптон» (5:0). Также на неделе «шпоры» играли с «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги, устроили «перестрелку» голами – 4:3. По сути, дважды команда Постекоглу пропустила после глупых ошибок обороны и вратаря. Так что отрыв в счёте мог бы быть и более большим.

Тут я всё-таки отдаю предпочтение «Ливерпулю». У него явно проблем сейчас меньше – всего две ничьи за долгое время. «Тоттенхэм» намного чаще терпит неудачи. Тут он уступит. Ставлю на победу «Ливерпуля» с коэффициентом 1.70», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».