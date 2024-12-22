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«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Алхазова на игру АПЛ 22 декабря

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Алхазова на игру АПЛ 22 декабря
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Комментатор Денис Алхазов дал прогноз на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль».

Ставка: обе забьют в первом тайме за 2.80.

«Нас ждёт суперматч, потому что «Тоттенхэм» развлекает лучше всех в Европе. Конечно же, «Тоттенхэм» не будет отказываться от своих принципов, пока этой командой руководит Постекоглу. Они не сядут в оборону, хотя бы потому что нет смысла в этой обороне, где нет Криса Ромеро, Мики ван де Вена, основного голкипера Викарио.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ливерпуль» – лучшая команда Англии, и, может быть, даже лучшая в мире прямо сейчас. «Ливерпуль» обязательно накажет и ужалит «Тоттенхэм», мы это с вами понимаем.

Я бы предложил рискованную ставку – обе забьют в первом тайме за 2,80», — приводит слова Алхазова «РБ Спорт».

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