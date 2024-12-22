«Реал» Мадрид — «Севилья»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Севилья».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.55.

«Мадридский «Реал» и «Севилья» встретятся в рамках 18 тура испанской Ла Лиги.

«Реал Мадрид» в этом сезоне показывает стабильную игру и борется за лидерство в чемпионате. В 17 матчах «сливочные» одержали 11 побед, четыре раза сыграли вничью и лишь дважды проиграли.

«Севилья» находится в середине турнирной таблицы, что не оправдывает ожиданий болельщиков и руководства клуба. В активе команды шесть побед, четыре ничьих и семь поражений.

Исторически «Реал» имеет преимущество в очных матчах. За последние 11 встреч мадридцы не потерпели ни одного поражения от «Севильи», выиграв девять из этих игр. В прошлом сезоне команды встречались дважды: матч на «Сантьяго Бернабеу» завершился победой «Реала» со счётом 1:0, а в гостевой игре была зафиксирована ничья 1:1.

У «Реала» сейчас в отличной форме находится Винисиус Жуниор, который стал ключевым игроком в атаке. Кроме того, также хорош Мбаппе, забивший уже девять голов в ворота соперников.

Учитывая текущую форму команд, их статистику и домашнее преимущество «Реала», можно ожидать, что «сливочные» добьются победы. Однако характер матчей с участием «Севильи» и их способность создавать моменты могут привести к зрелищной игре с обменом голами. Поставим на тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».