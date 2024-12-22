«Реал» Мадрид — «Севилья»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Реал» Мадрид — «Севилья».

Ставка: победа «Реала» 2:1 за 7.60.

«В рамках 18-го тура чемпионата Испании сойдутся мадридский «Реал» и «Севилья». Севильцы не так плохо смотрятся в последнее время, уже выступают лучше, чем мы привыкли за последние годы. Но тут я всё же отдам предпочтение команде Анчелотти. У неё есть турнирная мотивация.

«Реал» Мадрид просто не имеет права уже терять очки в Ла Лиге. «Барселона» всего один раз выиграла за пять последних туров. Но «сливочные» сами умудрились за этот период дважды оступиться – проиграли они «Атлетику» (1:2) и сыграли вничью с «Райо Вальекано» (3:3). В остальных матчах Примеры команда Анчелотти выигрывала недавно, но этого хватило только для того, чтобы вплотную подобраться к «Барсе» — между ними один балл разницы. Правда, «Атлетико» как раз воспользовался проблемами соперников и забрался между ними на второе место.

В целом настроение у «Реала» сейчас хорошее. Клуб идёт на серии без проигрышей из четырёх матчей. На неделе он ещё и выиграл Межконтинентальный кубок. Игроки понемногу начинают возвращаться из лазарета, Винисиус вернулся. Правда, сейчас он не сыграет из-за перебора жёлтых карточек. Но и без него состав очень сильный у Анчелотти.

«Севилья» тоже выглядела хорошо. Мы привыкли, что клуб в последнее время терпит сплошные неудачи и борется за выживание. Но, видимо, в этом сезоне такого мы не увидим. Севильцы выступают стабильнее, реже проигрывают. Сейчас в их активе шесть побед, четыре ничьих и семь проигрышей. С 22 баллами красно-белые стоят на 11-м месте, уступают нескольким соперникам выше на минимальное количество очков.

Да, сплошных проигрышей у «Севильи» нет. Однако и постоянными победами она похвастаться не может. В пяти последних турах клуб дважды проиграл «Леганесу» (0:1) и «Атлетико» (3:4), обыграл «Райо Вальекано» (1:0) с «Сельтой» (1:0), а также сыграл вничью с «Осасуной» (1:1).

Но я всё же не думаю, что тут удастся набрать очки гостям. «Реал» набирает ход, ему пока не хватает стабильности, но в таком матче клуб обязан выигрывать. Ставлю на его успех со счётом 2:1 с коэффициентом 7.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».