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«Бетис» — «Райо Вальекано»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры 22 декабря

«Бетис» — «Райо Вальекано»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры 22 декабря
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Бетис» — «Райо Вальекано».

Ставка: победа «Бетиса» за 1.75.

«Матч между «Бетисом» и «Райо Вальекано» состоится в рамках 18-го тура Ла Лиги.

После 17 матчей хозяева занимают девятое место в турнирной таблице, одержав шесть побед, сыграв шесть встреч вничью и потерпев пять поражений. Команда демонстрирует стабильную игру, стремясь закрепиться в верхней половине таблицы. В последних четырёх матчах «Бетис» потерпел два поражения, одержал одну победу и сыграл вничью с «Барселоной».

Испания — Примера . 18-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Бетис
Севилья
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Проведя 17 игр, «Райо Вальекано» располагается на 12-й позиции с пятью победами, шестью ничьими и шестью поражениями. Коллектив показывает боеспособность, но нестабильность результатов мешает подняться выше. В последних трёх матчах команда одержала одну победу и два матча сыграла вничью. Особенно стоит отметить матч с мадридским «Реалом» (3:3).

В последних пяти матчах между этими командами «Бетис» одержал три победы, «Райо Вальекано» — одну, и одна встреча завершилась вничью.

Из-за травм сыграть в матче не смогут футболисты «Бетиса» Карвальо и Иско.

Многие эксперты считают «Бетис» фаворитом в матче. Дома он не знает поражений от «Райо Вальекано» уже семь матчей подряд. Поставим на победу хозяев», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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