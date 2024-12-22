«Эвертон» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на встречу чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 2.02.

«Эвертон» и «Челси» сыграют в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Тут заранее всё понятно, у «ирисок» почти нет шансов на успех, даже несмотря на то, что у «синих» пару дней назад был матч.

Точнее сказать, матч был не совсем у «Челси», а у его второго состава. Команда Марески принимает участие в Лиге конференций, где часто выходят молодые футболисты. Это всё равно не мешает представителю Англии всех обыгрывать в турнире. В прошлых турах «Челси» одолел «Ноа» (8:0), «Хайденхайм» (2:0), «Астану» (3:1) и вот «Шэмрок» на неделе (5:1).

Глубина состава позволяет «Челси» сохранять силы на домашние турниры. Этим объясняется успешное выступление команды в АПЛ. По сути, на данный момент клуб выступает лучше всех в чемпионате Англии. Даже лидирующий «Ливерпуль» в последних турах терял очки, играя вничью. А «пенсионеры» идут на длинной серии побед. Собственно, их отставание от первого места уже сократилось до двух баллов. Правда, у «Ливерпуля» ещё есть матч в запасе. Зато от третьего «Арсенала» «Челси» отрывается уже на четыре очка.

Ну а «Эвертон» всё так и идёт между серединой таблицы и зоной вылета. Сейчас с 15 баллами он стоит на 16-м месте и всё никак не может опуститься на дно или подняться к экватору. Хотя стоит отметить, что «ириски» явно близки к улучшению своей позиции. В их активе всего одно поражение в пяти последних турах АПЛ – 0:4 от «Ман Юнайтед».

В остальных же матчах команда Дайча набирала очки. Да, победа у неё тоже была всего одна недавно – 4:0 с нижестоящим «Вулверхэмптоном». Но также «Эветон» смог не проиграть «Вест Хэму» (0:0), «Брентфорду» (0:0) и «Арсеналу» (0:0). Как видим, во всех этих четырёх играх он ни разу не пропустил.

Но сейчас я не жду успеха «Эвертона», даже ничьей не жду. «Челси» хорош, набрал отличный ход. Тут я точно уверен в его победе. Ставлю на фору (-1) мяч на «Челси» с коэффициентом 2.02», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».