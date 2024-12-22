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«Монца» — «Ювентус»: ставка Эльвина Керимова на матч Серии А

«Монца» — «Ювентус»: ставка Эльвина Керимова на матч Серии А
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Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Монца» — «Ювентус».

Ставка: «Ювентус» забьёт в первом тайме за 1.83.

«Монца» и «Ювентус» встретятся в 17-м туре Серии А. «Монца» — единственная команда турнира, у которой только одна победа в активе. При этом она часто играет вничью. Поэтому клуб идёт на предпоследнем месте сейчас. Команда Несты испытывает большие проблемы. Она постоянно пропускает первой, уже в 10 матчах подряд во всех турнирах это происходило. Очень часто пропускает «Монца» в первых таймах. Это я бы учёл в своём прогнозе.

Италия — Серия А . 17-й тур
22 декабря 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Монца
Монца
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ювентус» уже 10 раз играл вничью в этой Серии А. Ничьих у него больше, чем побед. Но клуб ни разу ещё не проигрывал при этом в чемпионате. Сейчас туринцы в Кубке разгромили 4:0 «Кальяри». Периодически «Юве» теряет очки в чемпионате, в матчах, в которых он явный фаворит.

Но я думаю, что «Монцу», конечно, команда Мотты должна побеждать. Но на исход не буду ставить. Выберу такую ставку – тотал голов «Ювентуса» в первом тайме больше 0.5 с коэффициентом 1.83. Я думаю, «Юве» в первом тайме забьёт, потому что в первых сорокапятиминутках «Монца» очень часто пропускает. Так что туринцы ещё до перерыва смогут открыть счёт или просто забить. «Юве» сильнее, должен он, конечно, подтягиваться к группе лидеров», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».

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