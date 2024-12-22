«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.80.

«МЮ» примет дома «Борнмут» в 17-м туре чемпионата Англии. Думаю, хозяева поля тут должны выигрывать. Их уровень выше, даже несмотря на положение в турнирной таблице.

«Манчестер Юнайтед» несколько дней назад встречался с «Тоттенхэмом» в рамках Кубка английской лиги. Интересная вышла игра, пусть и со стороны обеих команд было много брака, ошибок. По сути, результат обеспечили вратари и защита у соперников – обе по несколько голов «привезли» в свои ворота. «Тоттенхэм» всё же оказался более результативен, выиграл 4:3. Но «МЮ» сыграл смешанным составом, некоторые футболисты впервые играли на новых позициях. Да и после матча было видно, что Аморим не так сильно расстроен вылетом.

Всё ещё «Юнайтед» перестраивается. Уже видна мысль, команда сыгрывается, новая схема работает. Более того, Аморим начал «чистку». Уже не играет Рашфорд, ходят слухи про его продажу зимой. Гарначо тоже не всегда попадает в состав. Если же говорить про АПЛ, то там ситуация у «МЮ» всё ещё печальная – 13-е место. Но стоит отметить, что плотность расположения команд в середине очень большая. Так что, выиграв один-два раза, «красные дьяволы», возможно, поднимутся ближе к топ-6.

Собственно, разрыв в очках как раз виден на примере «Борнмута». Он стоит намного выше «МЮ» – шестое место. Но в активе у «вишен» 25 очков, всего лишь на три больше, чем у соперника по этой встрече. Такое положение у подопечных Ираолы возникло из-за последних результатов. Сейчас коллектив идёт на серии без поражений – три победы и одна ничья. Хотя из сложных соперников тут можно выделить разве что «Тоттенхэм» (1:0) и «Вест Хэм» (1:1).

Я верю в «МЮ». «Борнмуту» немного повезло с неудачами у других команд, даже вот «Манчестер Сити», если посмотреть, в каком кризисе находится. А между ними сейчас два очка. Говорит ли это о том, что их уровни схожи и весь сезон они будут бороться за топ-5? Не думаю. А вот «Ман Юнайтед» прогрессирует. Да, до идеальных выступлений ему пока далеко. Но уже перспектив у команды намного больше, чем в последнее время при тен Хаге.

«Красные дьяволы» ещё и дома играют. Так что точно ставлю на их победу с коэффициентом 1.80», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».