«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: получи фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч АПЛ!

22 декабря «Тоттенхэм» сыграет против «Ливерпуля». Центральный матч 17-го тура АПЛ состоится в Лондоне, начало в 19:30 мск. Пока соперники выявляют сильнейшего, всем новым клиентам БЕТСИТИ доступна возможность получить к данному матчу фрибет до 2000 рублей за регистрацию:

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«Тоттенхэм» ударно провёл прошлый тур, добившись разгромной победы над «Саутгемптоном». Только за первые 14 минут встречи лондонцы отличились трижды, затем забили ещё дважды и довели итоговый счёт до 5:0. После столь крупного розыгрыша соперник пошёл на крайние меры и объявил об увольнении главного тренера клуба Расселла Мартина.

«Ливерпуль» неожиданно потерял очки в домашнем поединке с «Фулхэмом». На 17-й минуте защитник мерсисайдцев Эндрю Робертсон получил красную карточку. Красные играли в меньшинстве практически весь матч, но благодаря голу Диогу Жоты на 86-й минуте сумели уйти от поражения. Интересное достижение установил лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах. Результативная передача, сделанная крайним нападающим против «Фулхэма» (2:2), стала для него 100-й в составе мерсисайдцев во всех турнирах.

Команда Арне Слота лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков и на два балла опережая идущий вторым «Челси». При этом у «Ливерпуля» есть одна игра в запасе. «Тоттенхэм» с 23 баллами обосновался на 10-й строчке. В последнем очном матче, который состоялся на «Энфилде в мае, мерсисайдцы победили со счётом 4:2.

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