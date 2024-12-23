«Бенфика» — «Эшторил»: прогноз на матч чемпионата Португалии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Бенфика» — «Эшторил».

Ставка: «Бенфика» победит всухую за 1.75.

Клубам из верхней части турнирной таблицы «Эшторил» проиграл без шансов. Разгромно уступил «Санта-Кларе» (1:4), «Спортингу» (0:3) и «Порту» (0:4). И вот черёд «Бенфики».

Сезон складывается для подопечных Бруну Лаже весьма неплохо. Они на пороге выхода в плей-офф Лиги чемпионов, при этом не сильно отстают от «Порту» и «Спортинга» в Примейре. Беспроигрышная серия «орлов» в первенстве насчитывает 13 встреч. Ничьих за этот период только две.

«Бенфика» пропускает реже всех в чемпионате Португалии — восемь голов в 14 встречах. Результативность не очень высокая, но в целом с ней порядок. Не стареет Анхель Ди Мария. Бывший полузащитник мадридского «Реала» оформил дубль в перенесённом матче 8-го тура Примейры с «Насьоналом» (2:0).

Предлагаем заключить пари на то, что «Бенфика» победит «Эшторил» и не пропустит. «Канарейки» редко создают моменты, особенно с лидерами. В 14 встречах Примейры забили только 12 мячей. Трубин может захватить на поле стул. Посидеть, отдохнуть. Работы будет мало.