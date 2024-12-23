«Интер» — «Комо»: прогнозы и ставки на матч чемпионата Италии

Матч 17-го тура Серии А между «Интером» и «Комо» состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они отдают явное предпочтение миланцам. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.26, что составляет около 78% вероятности.

Победа «Комо» оценивается коэффициентом 13.00 (около 7% вероятности). Поставить на ничью можно за 6.70 (15%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол на «Сан-Сиро». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.48, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.52. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

На гол в каждом тайме выставлен коэффициент 1.60.