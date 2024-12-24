«Миннесота» — «Чикаго»: прогноз на матч 24 декабря

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Чикаго».

Ставка: тотал больше 6 голов за 2.00.

Несмотря на старания Капризова, «Уайлд» потеряли много очков за последнее время. Проиграли в основное время пять из шести предыдущих матчей, хотя только в одном из них выступали в гостях. Это, конечно, весьма расстраивает, но ситуация понятная.

«Миннесота» болезненно переживает отсутствие Джейкоба Миддлтона, занесённого в долгосрочный список травмированных. Стало очень много пропущенных шайб — в шести играх получили 24 гола, в среднем четыре за игру. У Джона Хайнса не получается найти качественную замену важному защитнику.

«Чикаго», наоборот, выдаёт лучший отрезок в сезоне. Выиграл три из четырёх предыдущих встреч в основное время. Даже удалось победить лидирующий в конференции «Вашингтон» (3:2). Главным героем встречи с «Кэпиталз» стал Илья Михеев: гол и результативная передача.

«Блэкхоукс» — один из главных андердогов лиги. На плей-офф клуб не претендует. Занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции. Однако насолить такой «Миннесоте» способен. Проверим ТБ 6 шайб. Сдаваться — не в духе Кирилла Капризова. Оборона может опять подвести, но россиянин точно приложит все силы, чтобы прервать череду поражений.