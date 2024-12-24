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«Питтсбург» — «Филадельфия»: прогноз «Чемпионата»

«Питтсбург» — «Филадельфия»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Питтсбург» — «Филадельфия».

Ставка: итоговая победа «Питтсбурга» за 2.22.

«Питтсбург» и «Филадельфия» выдали ужасное начало сезона, но затем неплохо прибавили и теперь претендуют на получение уайлд-кард. «Пингвины» расположились на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Лётчики» отстают на одно очко, зато у них есть игра в запасе.

Впрочем, последние результаты говорят о том, что у «Питтсбурга» дела всё же идут получше: проиграны только 4 из 12 предыдущих встреч. И лишь одна неудача состоялась на своём льду. За этот период подопечные Майка Салливана победили немало клубов из верхней части сводной таблицы НХЛ.

«Филадельфия» может похвастаться всего тремя победами в последних девяти играх. Пять поражений зафиксировано по итогам 60 минут. Победили «лётчики» откровенно не впечатляющий «Детройт» и находящийся на дне «Коламбус».

На днях «пингвины» всухую уступили «Нью-Джерси» (0:3). Помимо борьбы за уайлд-кард, они будут мотивированы исправиться за плохой результат. Проверим лобовую победу «Питтсбурга». В последнее время у «Филадельфии» перестало работать то, что приносило плоды в прошлом месяце. Пропущенных шайб много, а вот атака барахлит.

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