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«Питтсбург» — «Филадельфия»: прогнозы и ставки на матч НХЛ

24 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург» примет «Филадельфию». Встреча пройдёт на льду стадиона «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Питтсбурга» в основное время предлагается с коэффициентом 2.22, что приблизительно равно 44% вероятности.

Победа «Филадельфии» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.80 (около 34% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.30 (примерно 22%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Питтсбург» — «Филадельфия» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.34, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.60.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 7.60.