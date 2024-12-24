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Названы шансы «Северстали» выиграть шестой матч подряд в КХЛ

24 декабря состоится матч регулярного чемпионата, в котором «Северсталь» примет «Нефтехимик». Встреча пройдёт в «Ледовом дворце» в Череповце. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры однозначны в своих прогнозах, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Северстали» в основное время предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно равно 51% вероятности.

Победа «Нефтехимика» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.03 (около 24% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.95 (25%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Северсталь» — «Нефтехимик» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.42, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.55. Если каждая команда забьёт больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 1.90.