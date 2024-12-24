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«Северсталь» — «Нефтехимик»: прогноз на матч в Череповце

«Северсталь» — «Нефтехимик»: прогноз на матч в Череповце
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Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на игру КХЛ «Северсталь» — «Нефтехимик».

Ставка: ИТБ 2.5 гола «Нефтехимика» за 2.50.

У «Северстали» пять побед подряд, у «Нефтехимика» в последнее время поражений больше, чем выигрышей. Добавим к этому солидную статистику очных встреч: в семи предыдущих домашних матчах с нижнекамцами у «Северстали» пять побед и два поражения за пределами основного времени. Букмекеры отдают хозяевам заметное преимущество.

Пожалуй, слишком заметное: на П1 дают ниже двойки. Череповчане завершают домашнюю серию, но стоит признать, что на отрезке из пяти побед в основное время им сопутствовала удача. На одну-две осечки они определённо наиграли. Нюанс: они в четвёртый раз кряду сыграют через день. График плотный.

«Нефтехимик» проводит лишь вторую игру выездной серии, перед которой имел лишние сутки на отдых. Накануне проиграли ЦСКА — 4:7. Бились до конца, последнюю шайбу получили в пустые ворота. Дальше — тоже ЦСКА, но через два дня и на своём льду. А потом «Трактор», раненый «Авангард»…

Это всё к чему? При таком уровне оппозиции в Череповце гости лягут костьми ради результата. Благо с голами тут порядок: на протяжении пяти игр забивают как минимум трижды в основное время. А «Северсталь», напомню, в последнее время пропустила меньше ожидаемого. Так что ИТБ 2 гола «Нефтехимика» за 1.85 смотрится замечательно. Мы бы даже рассмотрели ИТБ 2.5 гола «Нефтехимика» за 2.50. На фоне внушительной пропускной способности для победы этого может не хватить, но две-три шайбы клуб из Татарстана наверняка оформит.

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