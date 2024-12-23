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«Металлург» — «Авангард»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

«Металлург» — «Авангард»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Авангард».

Ставка: победа «Металлурга» за 2.04.

«Невозможно всё время вытаскивать матчи за счёт эмоций, вызванных сменой тренерского штаба и перспективами кадровых репрессий внутри основного состава. Пример «Авангарда» это прекрасно подтверждает. В субботу у «ястребов» прервалась серия из четырёх подряд побед. В гостях у проблемной, страдающей от финансовых и управленческих неурядиц «Лады» омичи вели 3:1, но в третьем периоде безвольно пропустили три и получили «баранку».

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

С наступлением зимы «Авангард» начал хотя бы стабильно забивать. Но в Магнитогорске это поможет разве что повысить зрелищность матча. Принципиальные соперники на радость трибунам забьют друг другу не меньше шести шайб. А вот зацепиться за очки гости вряд ли смогут. Больно солидно выглядят чемпионы после паузы, даже оппонентов уровня «Салавата» и «Автомобилиста» они убирают на классе. Вот и теперь хозяева уверенно победят», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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