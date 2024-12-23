«Металлург» — «Авангард»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Авангард».

Ставка: победа «Металлурга» за 2.04.

«Невозможно всё время вытаскивать матчи за счёт эмоций, вызванных сменой тренерского штаба и перспективами кадровых репрессий внутри основного состава. Пример «Авангарда» это прекрасно подтверждает. В субботу у «ястребов» прервалась серия из четырёх подряд побед. В гостях у проблемной, страдающей от финансовых и управленческих неурядиц «Лады» омичи вели 3:1, но в третьем периоде безвольно пропустили три и получили «баранку».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

С наступлением зимы «Авангард» начал хотя бы стабильно забивать. Но в Магнитогорске это поможет разве что повысить зрелищность матча. Принципиальные соперники на радость трибунам забьют друг другу не меньше шести шайб. А вот зацепиться за очки гости вряд ли смогут. Больно солидно выглядят чемпионы после паузы, даже оппонентов уровня «Салавата» и «Автомобилиста» они убирают на классе. Вот и теперь хозяева уверенно победят», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».