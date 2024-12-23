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«Динамо» Москва — «Ак Барс»: прогноз Андрея Юртаева на игру КХЛ

«Динамо» Москва — «Ак Барс»: прогноз Андрея Юртаева на игру КХЛ
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Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Ак Барс».

Ставка: тотал «Ак Барса» меньше 2 за 2.20.

«Этот матч нас сразу отсылает к фэйлу Хантера Миски, который отсылает нас к игре, прошедшей в Казани, и там случился результативный хоккей. Матч завершился со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Теперь эти команды снова встречаются в Москве, и я не жду снова результативного матча. Жду более аккуратной и более осторожной игры, но пока не очень понятно, кто будет на воротах у московской команды.

Я не жду тут большой результативности, а именно от «Ак Барса». Предположу, что матч может завершиться со счётом 3:2 в пользу «Динамо». Если выбирать ставку на этот матч, то я бы взял что-то по типу тотал «Ак Барса» меньше 2 шайб. Я думаю, что «Ак Барс» в этом матче не забьёт много», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».

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