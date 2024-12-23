«Динамо» Москва — «Ак Барс»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ 23 декабря

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» – «Ак Барс».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.25.

«Динамо» во время паузы растеряло игровые кондиции и эмоции. Обратно в регулярку бело-голубые вкатываются с серьёзным скрипом. Позорное сухое поражение от «Барыса» и крайне нервный матч с «Адмиралом», который до последней минуты реально претендовал на овертайм. «Ак Барс» тоже не сильно впечатляет: после качественной победы в «зелёном дерби» случилась домашняя осечка в виде поражения от минского «Динамо». Причём Квартальнов одолел свою бывшую команду абсолютно по игре и чуть ли не на классе.

Так что особых зрелищ от очной встречи не ждём. Четыре гола на двоих – максимум, что увидят трибуны. А фаворитом, пусть и не безоговорочным, выглядят гости. Предсказуемая атака «Динамо» часто буксует, встречаясь с грамотно выстроенными схемами игры в защите. Что-что, а плотную оборону Гатиятулин выстроить в Казани успел», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».