«Фиорентина» — «Удинезе»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Фиорентина» — «Удинезе».

Ставка: победа «Фиорентины» со счётом 2:1 за 7.60.

«Фиорентина» и «Удинезе» сойдутся в 17-м туре Серии А. Не жду тут лёгкой игры для хозяев поля. Хотя шансов на успех у них всё равно больше.

«Фиорентина» чаще начала оступаться в последнее время. Победила она всего дважды в пяти матчах, если брать все турниры, — 7:0 с ЛАСКом в Лиге конференций и 1:0 с «Кальяри» в Серии А. А вот неудачи недавно постигали команду Палладино в разных соревнованиях — 2:3 от «Эмполи» в Кубке Италии, 0:1 от «Болоньи» в чемпионате и 1:1 с «Викторией» в еврокубке.

Но я бы не говорил, что наступил кризис у «фиалок». Они всё ещё достаточно сильны, чаще выигрывают, чем терпят неудачи. Де Хеа отлично выступает, минимум пропускает. В таблице Серии А ситуация у флорентийцев всё ещё не такая плохая. Думаю, они бы всё отдали, чтобы закончить турнир уже сейчас. С 31 баллом «Фиорентина» идёт на четвёртом месте. Правда, лидеры чуть оторвались от неё, а «Ювентус» с пятого места имеет столько же очков. С другой стороны, у «фиалок» ещё есть матч в запасе.

А вот «Удинезе» успешно выступал только на старте сезона, когда даже в верхушке турнира шёл. Но со временем всё встало не свои места, и клуб опустился в ту часть таблицы, где ему по уровню и положено быть. Но, я думаю, «зебры» тоже довольны своей позицией — с 20 очками они стоят на девятом месте. Правда, вышестоящие соперники уже оторвались от них на шесть и более очков.

И в ближайшее время сократить разрыв от клубов выше «Удинезе» будет тяжело. У него всего одна виктория в пяти турах — 2:1 с «Монцей». В остальных играх «зебры» теряли очки, чаще проигрывая — 1:2 от «Аталанты», 1:1 с «Эмполи», 0:2 от «Дженоа» и 1:3 от «Наполи». Помимо этого, ещё и из Кубка Италии клуб на неделе вылетел от «Интера» — 0:2.

В общем, физическое состояние соперников сейчас будет примерно равное — оба играли несколько дней назад. В таких условиях всё равно вижу фаворитами хозяев поля. Хотя «Удинезе» — «колючий» соперник, так просто три очка не отдаст. Так что я ставлю на победу «фиалок» со счётом 2:1. Такой вариант оценивается в 7.60», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».