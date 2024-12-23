«Металлург» — «Авангард»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ 23 декабря

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Авангард».

Ставка: ничья за 3.95.

«Интересный матч ждёт любителей хоккея в понедельник в Магнитогорске. В гости к «сталеварам» приехал «Авангард». В этом сезоне команды встречались трижды: 12 октября в Магнитогорске победил «Металлург» (4:2), 27 октября в Омске выиграл «Авангард» (3:2 ОТ), 26 ноября в Магнитогорске снова победил «Авангард» (2:1 Б). Несмотря на преимущество по победам, по очкам после трёх встреч равенство — 4:4. После сегодняшнего матча расклад сил точно изменится. Вопрос лишь в том, в чью сторону.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сталевары» в последних пяти матчах одержали четыре победы. Причём соперники были сильные. От магнитогорского меча на этом отрезке пали «Салават», «Автомобилист», «Лада» и «Торпедо». Единственное поражение произошло прямо на моих глазах в столице — московское «Динамо» сломило сопротивление в самой концовке третьего периода, оставив команду Андрея Разина несолоно хлебавши. Хотя по игре всё было близко и «Металлург» вполне мог рассчитывать хотя бы на одно очко.

Но даже это поражение не должно скрывать главного — «Металлург» оставил стартовый кризис позади и теперь снова похож на самого себя. Может быть, до чемпионской мощи команда пока не дотягивает, но те самые черты и контуры уже прослеживаются невооружённым взглядом. Хоть соперник тоже набирает ход, небольшое предпочтение отдам именно хозяевам.

Омичи на отрезке из пяти игр имеют те же результаты. Только поражение проскочило в предыдущем матче с «Ладой», хотя во втором периоде команде Барра и Буше удалось за четыре минуты забросить три шайбы. Кстати, такие результативные отрезки из трёх заброшенных шайб подряд прослеживаются уже два матча подряд. Точно такой же всплеск был в игре с «Нефтехимиком», хотя его я считаю несправедливым, так как там судьями было пропущено очевидное положение вне игры.

«Авангард» выздоравливает, но пока всё ещё далёк от того, чего жду я от этой команды и от этого набора исполнителей. Слышал, что в ближайшее время команда может ещё раз пошуметь на трансферном рынке. Позитива добавляет и тот факт, что Владимир Ткачёв может вернуться на лёд уже 20 января в Уфе, в матче с «Салаватом Юлаевым». Эта новость не может не радовать, ведь Владимир один из лучших игроков не только «Авангарда», но и всей лиги.

В этом матче шансы на победу есть, хотя, как я писал выше, всё-таки именно хозяева являются моими фаворитами. Любопытно ещё и то, как североамериканские специалисты отреагируют на прошлое поражение. Говорят, будто для сильных тренеров поражение вещь крайне полезная. Именно после неудач удаётся нащупать слабые места и поработать над их усилением. Вот и проверим.

Думал над разными вариантами, но решил остановиться на крайне редкой ставке в своём репертуаре — ничья в основное время», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».