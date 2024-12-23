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«Интер» — «Комо»: кто фаворит матча Серии А, какие прогнозы и ставки

«Интер» — «Комо»: кто фаворит матча Серии А, какие прогнозы и ставки
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Матч 17-го тура Серии А «Интер» — «Комо» состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.26, что даже приблизительно переваливает за 75% вероятности. Победа «Комо» оценивается коэффициентом 13.00 (менее 10% вероятности). Поставить на ничью можно за 6.70.

Италия — Серия А . 17-й тур
23 декабря 2024, понедельник. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Комо
Комо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол на «Сан-Сиро». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.48, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.52. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10. Наиболее же вероятным экспертам представляется счёт 2:0 в пользу принимающей стороны.

Подопечные Симоне Индзаги продвинулись по турнирной сетке Кубка Италии. В чемпионате Италии тоже всё неплохо — замыкают тройку лучших, отстав от лидирующей «Аталанты» на несколько очков при игре в запасе. А в Лиге чемпионов вовсю претендуют на прямой выход в 1/8 финала. До топ-3 там вообще рукой подать.

«Комо», в свою очередь, тоже заслужил похвалу. Под руководством Сеска Фабрегаса вышел в Серию А, а теперь борется за сохранение прописки. Получается, правда, с переменным успехом. Перед 17-м туром занимал безопасное место, но отрыв от зоны вылета мизерный. А плотность внизу высокая, желающих остаться много.

«Комо» старается регулярно забивать, даже иногда дарит сенсации наподобие победы над «Ромой» (2:0) в прошлом туре. Кроме того, у футболистов клуба может быть преимущество в свежести, поскольку они готовились к предстоящему матчу в недельном цикле.

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