«Бенфика» — «Эшторил»: коэффициенты букмекеров на матч Примейры

На 23 декабря запланирована игра 15-го тура португальской Примейры, в которой встретятся «Бенфика» и «Эшторил». Стартовый свисток на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне прозвучит в 21:45 мск. Главный судья — Антониу Нобре.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Бенфики» предлагается с коэффициентом 1.08, что приблизительно равно 89% вероятности. Победа «Эшторила» оценивается коэффициентом 24.0 — в районе 4%. Ничейный исход можно найти в линии за 12.5, что составляет 7%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Бенфика» — «Эшторил» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.23.

«Канарейки» располагают скромнейшими ресурсами и не пользуются такой популярностью, как «орлы». У «Эшторила» посредственный состав и малоопытный тренерский штаб. Хватает этого только для того, чтобы набирать очки с середняками и аутсайдерами. Клубам из верхней части турнирной таблицы «Эшторил» проиграл без шансов. Разгромно уступил «Санта-Кларе» (1:4), «Спортингу» (0:3) и «Порту» (0:4). Хотя в двух из трёх случаев выступал дома.

Сезон складывается для подопечных Бруну Лаже весьма неплохо. Они на пороге выхода в плей-офф Лиги чемпионов, при этом не сильно отстают от «Порту» и «Спортинга» в Примейре. Беспроигрышная серия «орлов» в первенстве насчитывает 13 встреч. Ничьих за этот период только две.