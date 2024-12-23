«Миннесота» — «Чикаго»: во сколько начало матча НХЛ, кто фаворит, прогнозы

24 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота» примет «Чикаго». Встреча пройдёт на льду стадиона «Эксел Энерджи-центр» в Миннесоте. Первое вбрасывание запланировано на 4:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Миннесоты» в основное время предлагается с коэффициентом 1.78, что приблизительно равно 54% вероятности. Победа «Чикаго» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.90 (около 25% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.40 (примерно 21%).

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 24 декабря 2024, вторник. 04:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Миннесота» — «Чикаго» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.08, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.75. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 9.10. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.80.

В прошлом месяце «Миннесота» и «Чикаго» встречались дважды. Сначала «дикари» проиграли (1:2 Б), затем победили (3:2). Восходящая звезда «Блэкхоукс» Коннор Бедард восторженно отозвался о Кирилле Капризове. Он отметил, что россиянин — один из самых сложных соперников в НХЛ. Во многом благодаря обладающему исключительным видением площадки Капризову «Миннесота» располагается на второй строчке в турнирной таблице Центрального дивизиона. Россиянин входит в топ-5 снайперов и бомбардиров лиги, бьёт клубные рекорды и вдохновляет партнёров.

Несмотря на старания Капризова, «Уайлд» потеряли много очков за последнее время. Проиграли в основное время пять из шести предыдущих матчей, хотя только в одном из них выступали в гостях.

«Чикаго», наоборот, выдаёт лучший отрезок в сезоне. Выиграл три из четырёх предыдущих встреч в основное время. Даже удалось победить лидирующий в конференции «Вашингтон» (3:2). «Блэкхоукс» — один из главных андердогов лиги. На плей-офф клуб не претендует. Занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции.