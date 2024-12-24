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«Барыс» — «Трактор»: прогнозы и ставки на матч КХЛ

«Барыс» — «Трактор»: прогнозы и ставки на матч КХЛ
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24 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» примет «Трактор». Встреча пройдёт на льду стадиона «Барыс-Арена» в Астане. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

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Букмекеры однозначны в своих прогнозах, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время предлагается с коэффициентом 1.63, что приблизительно равно 56% вероятности.

Победа «Барыса» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.80 (около 21% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.40 (23%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Барыс» — «Трактор» не получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.85, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.96.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 14.5. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты можно за 6.60.

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