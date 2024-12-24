«Барыс» — «Трактор»: прогноз «Чемпионата» на матч 24 декабря

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру КХЛ «Барыс» — «Трактор».

Ставка: «Трактор» победит + тотал больше 3.5 гола за 2.05.

21 декабря команды встречались в Челябинске. «Трактор» победил со счётом 3:2, хотя к 50-й минуте проигрывал. Неудача стала для «Барыса» девятой в основное время в последних 11 матчах. Клуб из Казахстана расположился на предпоследнем месте в сводной таблице КХЛ.

Накануне после поражения от «Куньлуня» (0:2) Галым Мамбеталиев заявил, что подопечных не хватает на всю игру. Они выпадают, мало создают, зато исправно допускают позиционные ошибки у своих ворот и проигрывают единоборства. «Трактор» такое не прощает.

На последнем отрезке челябинцы потеряли по собственным меркам много очков. То, что у них дома возникли трудности с одним из главных аутсайдеров лиги, — весьма тревожный звонок. «Трактор» никак не отойдёт после недавнего перерыва.

Предлагаем проверить П2 + ТБ 3.5 шайбы. Все три предыдущие официальные очные встречи закончились именно так. В среднем за игру челябинцы забивают 3,1 гола, в то время как астанчане пропускают 2,8. Несмотря на то что матч состоится в Казахстане, «Трактор» — явный фаворит. Он нащупал свою игру в предыдущем матче и уже лучше готов к тому, что может предложить соперник. Так что сюрпризов не ждём.