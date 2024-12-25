ЦСКА — СКА: прогноз на матч в Москве

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на матч ЦСКА — СКА.

Ставка: обе команды забьют как минимум две шайбы за 1.70.

У ЦСКА уже восемь побед подряд. На фоне таких достижений ЦСКА подходит к предстоящему армейскому дерби как опасный оппонент и полноценный претендент на победу. СКА, в свою очередь, тоже претендует на топ-5 КХЛ и не должен быть недооценён, но в последнее время очки теряет чаще. Особенно в матчах с лидерами.

Например, петербургский клуб в декабре успел уступить московскому «Динамо» (2:4) и ярославскому «Локомотиву» (2:3). Да и по матчу с нижегородским «Торпедо», откровенно говоря, есть вопросы. Петербуржцы на своём льду к концу первого периода «горели» 0:3. В итоге вырвали победу со счётом 6:4, но звоночек тревожный.

Предстоящее дерби ЦСКА и СКА тоже может получиться результативным. Обе стороны не стесняются огрехов в обороне, зато в атаке могут показать класс. Кроме того, их единственная очная встреча в этом сезоне завершилась со счётом 5:4 в овертайме. Теперь забить по два раза для них тоже не должно составить проблемы. Счёт можно брать в районе 3:2.

Альтернативный вариант — ЦСКА не проиграет в основное время и тотал будет больше 4.5 шайбы. Московская команда должна быть на кураже после серии побед, особенно после семи шайб в ворота «Нефтехимика». А вот у петербургского клуба в гостях часто бывают проблемы: пять поражений в семи прошлых выездах — тоже своего рода звоночек.