ЦСКА — СКА: коэффициенты на армейское дерби КХЛ

В среду, 25 декабря, на льду «ЦСКА-Арены» в Москве состоится встреча регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — СКА. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита армейского дерби, хотя едва заметное преимущество отдают москвичам.

Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.50, в то время как победа СКА оценивается в 2.75.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.33, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.56.

Поставить на буллит в основное время можно за 7.00, а овертайм котируется у экспертов с коэффициентом 3.95.