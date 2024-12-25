«Торпедо» — «Локомотив»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов сделал прогноз на игру КХЛ «Торпедо» — «Локомотив».

Ставка: тотал меньше 4.5 гола за 2.00.

Крупная победа над «Спартаком» со счётом 6:0 месяц назад, судя по всему, расслабила нижегородское «Торпедо». С тех пор команда провела пять встреч и добыла всего одну победу — на своём льду над «Ладой» со счётом 3:2. В остальных случаях играла на выезде и суммарно пропустила 17 шайб.

Теперь в соперниках ярославский «Локомотив». Во-первых, это заслуженный лидер КХЛ, оторвавшийся в сводной таблице от ближайшего преследователя на девять очков. Во-вторых, многие критикуют его за скучный оборонительный хоккей.

Любопытно, что в нынешнем сезоне команды встречались уже три раза. В каждом случае общий тотал не превышал трёх заброшенных шайб. Не ожидается голевого парада и теперь. Железнодорожники пока чередуют победы с поражениями, но вольности у собственных ворот соперникам не позволяют. Сами же к разгромам не стремятся.

Автозаводцы, в свою очередь, вероятно, попробуют сыграть понадёжнее в обороне после двух подряд встреч с минимум пятью пропущенными шайбами. Особенно с таким опасным соперником, который играет очень собранно и может наказать за любую ошибку. А потому много голов в матче можно не ждать. Что-то вроде 2:1 или 3:1 здесь смотрится логично.