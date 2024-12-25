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«Торпедо» — «Локомотив»: определён фаворит матча в Нижнем Новгороде

«Торпедо» — «Локомотив»: определён фаворит матча в Нижнем Новгороде
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В среду, 25 декабря, на льду стадиона «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Локомотив». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах небольшое предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу ярославского «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 2.30, в то время как победа нижегородского «Торпедо» по итогам 60 минут оценивается в 2.95. Разница в вероятности составляет 10%.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что хоккей в Нижнем Новгороде получится результативным. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен с коэффициентом 1.97, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.85.

Поставить на овертайм можно с коэффициентом 3.85, а буллит в основное время оценивается коэффициентом 7.00.

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