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Прокофьев: наказание за рекламу онлайн-казино прежде всего ударит по инфлюэнсерам

Прокофьев: наказание за рекламу онлайн-казино прежде всего ударит по инфлюэнсерам
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Эксперт в букмекерской индустрии Владимир Прокофьев рассказал о потенциальном влиянии наказаний за рекламу онлайн-казино на индустрию азартных игр.

Соответствующий проект на прошлой неделе внесли в Госдуму. Минимальная ответственность — штраф до 300 000 рублей или срок до двух лет. Максимальная ответственность (если рекламировать онлайн-казино среди детей) — срок до шести лет.

«Потенциальное влияние на индустрию азартных игр следующее:

◾️арбитражники — минимальное. Проверил их каналы и чаты в телеграм-каналах — паники нет. Многие находятся не в РФ и льют трафик на другие ГЕО. Возможно, некоторые перестанут публично освещать свою деятельность в РФ.

◾️онлайн-кинотеатры и сайты с нелегальным контентом для взрослых — никакое. Они и так нелегальны, и даже реклама ЦУПИСных букмекеров там незаконна. Для них ничего не меняется.

◾️инфлюэнсеры — приличное. Во многом из-за них закон и собираются изменить — повлияла Екатерина Мизулина.

Популярные стримеры онлайн-казино из-за границы, некоторые из которых имеют статус иноагента, вряд ли прекратят. Для менее раскрученных и с движухами в РФ это проблема.

Также закон повлияет на будущее. Юные звёзды со временем перестанут лить трафик на казино», — отметил Прокофьев специально для «Чемпионата».

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