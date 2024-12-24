«Лада» — «Сочи»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Лада» — «Сочи».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.80.

«Лада» завершает свою домашнюю серию из двух матчей игрой против хоккейного клуба «Сочи». Команды уже встречались в этом сезоне, 25 ноября в Сочи хозяева одержали победу 3:2. Попробуем предугадать, как всё сложится на этот раз. Дуэль тренеров Зубовых.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 декабря 2024, вторник. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Тольяттинцы в декабре провели четыре матча и одержали две победы. Учитывая все сложности клуба с финансированием, со всевозможными слухами о будущем организации — это хороший результат. Особенно запомнился прошлый матч с «Авангардом», который во втором периоде, казалось, полностью вышел из под контроля команды Павла Зубова, ан нет — в третьем периоде «Лада» вернулась в игру за девять секунд, сделав счёт 3:3, а в последние пять минут Егор Черников забросил четвёртую шайбу, которая стала победной.

Хорошая победа, которая наверняка придала уверенности. Любопытно, как «Лада» продолжит играть дальше без Влада Подъяпольского, который играл по-настоящему здорово. В этом матче именно хозяева для меня определённые фавориты. Особенно мне понравилась игра Данила Юртайкина, который набрал 2 (1+1) очка в прошлой игре и действительно выделялся.

У южан всё не очень хорошо, после той самой победы над «Ладой» у себя дома 25 ноября команда Сергея Зубова проиграла восемь матчей подряд, всего лишь один раз уступив за пределами основного времени. Кризис затягивается, и выхода пока не видно, хотя в каких-то отрезках команда выглядит неплохо.

Поверю в то, что голы в матче будут — ТБ 4.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».