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«Вредный букмекер» объяснил, зачем нелегальному букмекеру контракт с ФИБА

«Вредный букмекер» объяснил, зачем нелегальному букмекеру контракт с ФИБА
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Эксперт в индустрии беттинга Владимир Прокофьев прокомментировал подписание контракта букмекера 1xbet с международной федерацией баскетбола (ФИБА) на три года.

«1xbet — нелегальный букмекер в РФ. Его сайты блокируются, у него нет лицензии, он не поддерживает российский спорт, не платит целевые отчисления и не соблюдает наши законы.

Почему это важная новость? В трансляциях баскетбольных турниров ФИБА теперь будет логотип 1xbet. И жители РФ смогут его увидеть. В итоге нелегальный букмекер получит порцию рекламы даже там, где по законам не мог купить напрямую.

Пример, как это работает, — холдинг «Матч» показывает Серию А, спонсор турнира 1xbet, и в итоге в кадре периодически мелькает бренд нелегального букмекера», — отметил Прокофьев специально для «Чемпионата».

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