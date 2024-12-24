Эксперты назвали шансы «Манчестер Сити» стать чемпионом Англии в этом сезоне

«Ман Сити» лихорадит. Команда Пепа Гвардиолы выиграла лишь один из 12 последних матчей во всех турнирах и откатилась уже на седьмую позицию, отставая от лидера — «Ливерпуля» — на 12 очков. Эксперты оценили шансы на возвращение манкунианцев в 2025 году и их чемпионство в АПЛ.

Поставить на то, что «Ман Сити» станет лучшей командой Англии по итогам сезона, можно с коэффициентом 25.00. Это примерно 4% вероятности. На то, что «горожане» окажутся в конце сезона в призовой тройке, можно сделать ставку за 2.80 (около 36%). От третьего места сейчас «Манчестер Сити» отделяют шесть очков.

Кроме того, за 8.00 (примерно 12%) можно поставить на то, что «горожане» понизятся в классе по итогам сезона.