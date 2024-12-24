«Северсталь» — «Нефтехимик»: кто фаворит матча КХЛ, во сколько начало

24 декабря состоится матч регулярного чемпионата, в котором «Северсталь» примет «Нефтехимик». Встреча пройдёт в «Ледовом дворце» в Череповце. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры однозначны в своих прогнозах, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Северстали» в основное время предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно равно 51% вероятности. Победа «Нефтехимика» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.03 (около 24% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.95 (25%).

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 декабря 2024, вторник. 19:30 МСК Северсталь Череповец Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Северсталь» — «Нефтехимик» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.42, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.55. Если каждая команда забросит больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 1.90.

«Северсталь» чувствует себя гораздо увереннее: шестое место на Западе, 12 очков запаса от девятой строчки. «Нефтехимик» на Востоке лишь восьмой, причём по потерянным очкам «Лада» даже лучше, а отставание «Сибири» минимально.