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«Северсталь» — «Нефтехимик»: ставки и прогнозы на матч КХЛ 24 декабря

«Северсталь» — «Нефтехимик»: ставки и прогнозы на матч КХЛ 24 декабря
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24 декабря состоится матч регулярного чемпионата, в котором «Северсталь» примет «Нефтехимик». Встреча пройдёт в «Ледовом дворце» в Череповце. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры однозначны в своих прогнозах, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Северстали» в основное время предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно равно 51% вероятности. Победа «Нефтехимика» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.03 (около 24% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.95 (25%).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2024, вторник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Северсталь» — «Нефтехимик» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.42, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.55. Если каждая команда забросит больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 1.90.

«Северсталь» чувствует себя гораздо увереннее: шестое место на Западе, 12 очков запаса от девятой строчки. «Нефтехимик» на Востоке — лишь восьмой, причём по потерянным очкам «Лада» даже лучше, а отставание «Сибири» — минимально.

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