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«Барыс» — «Трактор»: кто фаворит матча КХЛ, во сколько начало

«Барыс» — «Трактор»: кто фаворит матча КХЛ, во сколько начало
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24 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» примет «Трактор». Встреча пройдёт на льду стадиона «Барыс-Арена» в Астане. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры однозначны в своих прогнозах, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время предлагается с коэффициентом 1.63, что приблизительно равно 56% вероятности. Победа «Барыса» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.80 (около 21% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.40 (23%).

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2024, вторник. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Барыс» — «Трактор» не получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.85, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.96. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 14.5. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.60.

Клуб из Казахстана расположился на предпоследнем месте в сводной таблице КХЛ. Разговоры о плей-офф можно вести разве что в мечтах. Челябинцы по-прежнему возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции, но по потерянным очкам «Салават Юлаев» впереди.

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