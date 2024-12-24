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Владимир Прокофьев оценил продление контракта Второй лиги с букмекером

Владимир Прокофьев оценил продление контракта Второй лиги с букмекером
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Эксперт в индустрии беттинга Владимир Прокофьев прокомментировал продление контракта Второй лиги с БК «Леон».

«Контракт с неймингом. Название турнира — Leon — Вторая лига. Это ключевой актив букмекера, который решает две важнейшие задачи:

◾️присутствие во многих регионах РФ, в том числе — в офлайне;
◾️повышение узнаваемости бренда за счёт трансляций, нейминга, болельщиков клубов, публикаций в СМИ и в социальных сетях.

По объективным причинам это не самый популярный турнир. Но потенциал роста есть. Букмекеру важнее даже не спортивные результаты, а постоянная генерация инфоповодов. Для этого возможны различные челленджи и финансовая мотивация за создание популярного контента в соцсетях», — отметил Прокофьев специально для «Чемпионата».

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