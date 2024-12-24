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Эксперты назвали фаворита хоккейного МЧМ-2025

Эксперты назвали фаворита хоккейного МЧМ-2025
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26 декабря в Оттаве (Канада) стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2025. Букмекеры принимают ставки на победителя турнира.

Аналитики выделяют двух фаворитов — это сборные Канады и США. На любую из этих команд предлагают сделать ставку с коэффициентом 2.30. Из европейских сборных выше всего оценивают вероятность успеха сборной Швеции — 7.00.

За 9.00 можно поставить на Финляндию, а шансы Чехии оценили котировкой 20.00. На Словакию дают коэффициент 30.00, а если победит Германия или Латвия, сыграет коэффициент 50.00. Главные аутсайдеры, по оценке букмекеров, — команды Латвии и Казахстана. На прибалтийскую команду можно поставить за 70.00, а шансы казахстанцев оценили коэффициентом 100.00.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2025 пройдёт с 26 декабря по 4 января. Сборная России, как и в прошлом году, отстранена от турнира.

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