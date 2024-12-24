«Саутгемптон» — «Вест Хэм»: когда матч АПЛ, кто фаворит, прогнозы

В четверг, 26 декабря, на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне состоится встреча 18-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» — «Вест Хэм». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут определиться с явным фаворитом, хотя небольшое предпочтение всё же отдают гостям. Сделать ставку на победу «Вест Хэма» предлагается с коэффициентом 2.14, что приблизительно равно 46% вероятности. Победа «Саутгемптона» оценивается в 3.40, а на ничью можно поставить за 3.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Саутгемптоне. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.66. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58. Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:1.

«Вест Хэм» не впечатляет, конечно, в последнее время. В прошлом сезоне пролетел мимо еврокубков, в нынешнем тоже рискует остаться не у дел. Перед 18-м туром занимает 14-е место, набрав 20 очков. Отрыв от зоны вылета порядочный, составляет восемь очков. До топ-7 не хватает семи очков, однако конкуренция здесь серьёзная.

«Саутгемптон» выступает куда скромнее. Если у «Вест Хэма» две победы в восьми прошлых играх, то у «Саутгемптона» она всего одна в принципе. И это на фоне 13 поражений в 17 турах!