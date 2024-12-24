Эксперты назвали шансы российских теннисистов выиграть турнир «Большого шлема» в 2025 году

Совсем скоро стартует новый теннисный сезон, а уже в середине января начнётся первый турнир из серии «Большого шлема» — Australian Open. Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли кому-нибудь из российских игроков победить на одном из соревнований этой серии в 2025 году.

Вероятность того, что россиянин выиграет один из турниров «Большого шлема», оценили коэффициентом 3.20. Можно сделать ставку и на конкретного игрока: шансы Даниила Медведева оценили в 4.00, а Андрея Рублёва — в 12.00.

За 3.50 можно сделать ставку на то, что успех на турнире «Большого шлема» придёт к одной из россиянок. Здесь аналитики выделяют Мирру Андрееву. На восходящую звезду российского тенниса дают коэффициент 4.00.