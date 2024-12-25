ЦСКА — СКА: фрибет 2000 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ!

25 декабря ЦСКА примет СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоится в Москве и стартует в 19:30 мск. Пока соперники по армейскому дерби выясняют победителя, все новые клиенты букмекера БЕТСИТИ могут получить фрибет 2000 рублей за регистрацию.

ЦСКА подходит к противостоянию с принципиальным соперником в смешанных эмоциях. С одной стороны, статистика личных встреч в последнее время явно не на стороне столичного клуба. СКА добился победы в семи подряд последних очных играх. С другой — хозяева постепенно набирают ход и выглядят достаточно неплохо. Коллектив Ильи Воробьёва имеет победную серию из восьми матчей.

Хозяева льда на прошлой неделе одержали важную победу в московском дерби со «Спартаком». Армейцы трижды уступали в счёте, но сумели завершить основное время вничью и добиться положительного результата в овертайме. Затем ЦСКА сломил сопротивление нижнекамского «Нефтехимика». Сразу четырьмя очками отметился Виталий Абрамов, добавивший к дублю две результативные передачи.

СКА установил рекорд КХЛ, первым добравшись до отметки в 350 домашних побед в рамках регулярных чемпионатов. Однако против ЦСКА команде из Санкт-Петербурга предстоит выездная игра. Тренерские штаб во главе с Романом Ротенбергом делает ставку на Евгения Кузнецова. Звёздный форвард оправдывает доверие и набрал 33 очка в 32 матчах.

Обе команды борются за место в топ-5 турнирной таблицы Западной конференции. В активе ЦСКА 51 набранное очко. СКА отстаёт от соперника на три очка.

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