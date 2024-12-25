ЦСКА — СКА: во сколько начало матча КХЛ, какой прогноз на дерби

В среду, 25 декабря, на льду «ЦСКА-Арены» в Москве состоится встреча регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — СКА. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, хотя едва заметное преимущество отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.50, в то время как победа СКА оценивается в 2.70. Разница в вероятностях составляет около 3%.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в Москве. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.33, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.56. Поставить на буллит в основное время можно за 7.00, а овертайм котируется у экспертов с коэффициентом 3.95.

Московский ЦСКА набрал ход и, судя по всему, не думает останавливаться. Не помешали даже такие преграды на пути, как пауза на Кубок Первого канала и сильные соперники. До перерыва получилось одержать пять побед, после — ещё три.

СКА, в свою очередь, тоже претендует на топ-5 КХЛ и не должен быть недооценён, но в последнее время очки теряет чаще. Особенно в матчах с лидерами.