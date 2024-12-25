«Салават Юлаев» — «Амур»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Амур».

Ставка: ТБ 5 за 1.72.

«Вторая игра подряд у этих команд. В первой победу со счётом 3:0 одержал «Салават Юлаев». Хотя по игре хабаровчане выглядели не так плохо и имели моменты как минимум для одного гола. Но не пошло — проблемы с реализацией преследуют «Амур» на протяжении всего сезона.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 декабря 2024, среда. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Салават» после паузы проиграл два матча подряд: в Казани 2:3 «Ак Барсу» и в Магнитогорске 2:4 «Металлургу». После этого победили «Амур» и сделали это не очень-то и уверенно. Большую часть встречи счёт был 1:0, а как мы знаем, такой счёт считается скользким, любая шайба — и уже другая игра. Моменты у уфимцев для второй шайбы тоже были, и, может, их было даже больше, чем у «Амура», но где-то страдала точность, где-то подтащил вратарь. Я думаю, что во второй игре подряд такого не будет, и уже кручу варианты, чтобы заиграть тотал, потому что во второй матч подряд без голов не верю.

«Амур» накануне продал защитника третьей пары: Евгений Кулик за 30 млн рублей переехал в Омск. Сделка для «тигров» хорошая, но она не значит, что «Амур» до дедлайна устроит массовую распродажу. Других игроков «Амур» отдавать не намерен, точно так же, как не намерен просто так отдавать победы. Не жду, что они обыграют «Салават» на выезде, всё-таки уфимцы дома играют лучше всех в лиге, за весь сезон потеряли всего пять очков, однако попортить нервы подопечные Виктора Костючёнка точно могут», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».