«Торпедо» — «Локомотив»: кто фаворит матча КХЛ 25 декабря, какой прогноз

В среду, 25 декабря, на льду стадиона «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Локомотив». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу ярославского «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 2.30, в то время как победа нижегородского «Торпедо» по итогам 60 минут оценивается в 2.95. Разница в вероятности составляет 10%.

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Вместе с тем аналитики сомневаются, что хоккей в Нижнем Новгороде получится результативным. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен с коэффициентом 1.97, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.85. Поставить на овертайм можно с коэффициентом 3.85, а буллит в основное время оценивается коэффициентом 7.00.

Крупная победа над «Спартаком» со счётом 6:0 месяц назад, судя по всему, расслабила нижегородское «Торпедо». С тех пор команда провела пять встреч и добыла всего одну победу — на своём льду над «Ладой» со счётом 3:2. В остальных случаях играла на выезде и суммарно пропустила 17 шайб.

Ярославский «Локомотив» — заслуженный лидер КХЛ, оторвавшийся в сводной таблице от ближайшего преследователя на девять очков.