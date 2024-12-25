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Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча ЦСКА — СКА

Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча ЦСКА — СКА
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В среду, 25 декабря, на льду «ЦСКА-Арены» в Москве состоится встреча регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — СКА. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

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Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.50, в то время как победа СКА оценивается в 2.75.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.33, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.56.

Поставить на буллит в основное время можно за 7.00, а овертайм котируется у экспертов с коэффициентом 3.95.

Наиболее вероятный исход основного времени — ничья 2:2 (7.40). Следом идут ничья 3:3 (9.60), а также победа ЦСКА со счётом 3:2 (13.0) и ничья 1:1 (13.5).

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